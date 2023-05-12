Украинские власти призвали не доверять заявлениям Пригожина.

На фоне сообщения Минобороны РФ от 12 мая 2023 года, в котором российские власти открыто признали "тактическое" отступление на Бахмутском направлении, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что считает неизбежной "глобальную трагедию для России".

В своем новом видеообращении Пригожин заявил, что на данный момент происходит бегство подразделений Минобороны РФ с флангов и только за сегодня было потеряно территорию в 5 кв. км, в том числе от русских якобы освобождена дорога Часов Яр - Бахмут и украинскими военными заняты все тактические высоты.

Пригожин предрек окружение российской группировки, если ВСУ дадут зайти в Берховку. "Товарищ Конашенков (представитель МО РФ - ред.), мягко, говоря слукавил: произошло не тактическое отступление, произошло просто бегство, - негодует главарь "вагнеровцев".

Видео дня

Пригожин жалуется, что его частной армии до сих якобы не дают в достаточном количестве боеприпасы, рассчитывая, что ЧВК "сдуется". По его словам, "вагнеровцам" осталось "взять" только 20 зданий в Бахмуте, но захват города, добавил он, не дает русским ничего: "Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается, а попытки Минобороны РФ в информационном поле сгладить ситуацию приведут и приводят к глобальной трагедии России".

"То, о чем я предупреждал длительное время, начинает свершаться", - "вдохновил" россиян Пригожин.

Отметим, замминистра обороны Анна Маляр еще 6 мая призвала украинцев "никак" не относится к истерическим заявлениям Пригожина и других представителей оккупационной армии. Независимо от публичных заявлений врага, гражданам всегда следует быть готовыми к коварным сценариям действий россиян.

Бои за Бахмут - главное

10 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что под натиском украинских защитников на отдельных участках фронта у Бахмута враг вынужден был отступить на несколько километров. Настоящим "ударом" для Пригожина стал побег 72-й бригады РФ и в связи с этим разгром позиций самих "вагнеровцев".

После недавних контратак ВСУ в окрестностях Бахмута угроза окружения украинской группировки в городе практически снята. На данном этапе, отмечает Институт изучения войны, россияне не способны сформировать котел.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

Сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. По словам спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, операция Вооруженных сил в Бахмуте успешна и достигает одной из главных целей.

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