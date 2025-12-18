Украина хочет получить гарантии безопасности, что война снова не придет в нашу страну, говорит политик.

Потенциальное соглашение о прекращении боевых действий с Россией будет или плохим, или очень плохим, или его не будет вообще. Такое заявление сделал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Хорошего соглашения не может быть, это мы понимаем все, все люди, которые мыслят. Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет или плохое, или очень плохое, мы все понимаем. Или его не будет", – сказал он во время мероприятия NV "Украина и мир впереди 2026".

В то же время он отметил, что будет ли это соглашение вообще, зависит от участия США. Сейчас шанс есть, хотя Штаты и "давят больше на нас, чем на них".

"Без них я считаю, что шансов не будет, будет только военный путь решения проблемы", – добавил политик.

По его словам, фактически, осталось два больших вопроса. В частности, Украина хочет получить гарантии безопасности, что война снова не придет в нашу страну.

"Но им (россиянам, – ред.) нужен Донбасс в каком-то виде. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс. Даже если бы какие-то политики нашлись, которые бы это предлагали, я уверен, ... это невозможно имплементировать. Даже об этом говорить невозможно".

Поэтому единственный возможный путь, говорит Арахамия – "что-то вокруг Донбасса делать, какие-то гибридные модели". Но нужно, чтобы к этому была готова и Москва. Сейчас же риторика РФ очень проста: "отдайте Донбасс, там разные обещания, – мы не будем заходить своими, но это должна быть территория России". Из-за этого нет "даже коридора переговоров".

Глава фракции добавил, что сейчас США и Украина ищут альтернативный формат решения вопроса Донбасса. Стороны рассматривают различные исторические прецеденты.

Гарантии на уровне 5 статьи НАТО

По словам Арахамии, надо также конкретизировать гарантии безопасности. Сейчас обещают гарантии на уровне статьи 5 НАТО. Однако она предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и провести консультации, отметил он:

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли Украину. Нас это не устраивает. ... То есть должна быть конкретика: количество оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания, ракеты там и так далее".

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты атакуют мосты в Одесской области. Враг хочет повредить транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной Украиной, говорит Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, только 14 декабря враг атаковал железнодорожно-автомобильный мост в поселке Затока почти 40 "Шахедами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запасы определенных видов ракет для противовоздушной обороны уже исчерпаны. Он отметил, что РФ атакует Украину с воздуха ежедневно.

