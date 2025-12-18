По его словам, когда россияне "захватывают слишком много территорий, они меняют своё мнение".

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на быстрые действия Украины по мирному урегулированию войны с Российской Федерацией. Об этом пишет Clash Report.

"Каждый раз, когда они (россияне) захватывают слишком много территорий, РФ меняет своё мнение", - сказал американский лидер.

Президент США, отвечая на вопрос журналистов о встрече по Украине, которая состоится в эти выходные во Флориде, заявил, что стороны "уже близки к чему-то".

"Я надеюсь, Украина быстро отреагирует, потому что Россия там присутствует", - додавил Трамп.

Также его спросили, будете ли он запрашивать у Конгресса разрешение на наземные атаки на картели в Венесуэле, на что Трамп ответил:

"Я не обязан им говорить, но меня это совсем не будет беспокоить. Я просто надеюсь, что они не допустят утечки информации".

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Американцы еще не передавали Украине ответ российской стороны относительно последних наработок делегаций Украины и США касательно "мирного плана". Глава государства также отметил, что в диалоге Украины с американской стороной есть прогресс.

