Только один вид китов в теории на такое способен.

Несмотря на то, что чисто теоретически кит по своим размерам способен проглотить человека целиком, однако в реальности вероятность этого практически равна нулю, и все сообщения о том, что человек оказался в желудке кита – лишь мифы и легенды.

Как пишет портал iflscience.com, если и существует вид китов, который способен проглотить человека – это точно не синий кит. Несмотря на то, что это самое большое животное, когда-либо существовавшее, он питается только крошечным крилем, и не способен проглотить что-либо размером с человека, поскольку его глотка просто недостаточно широка.

У него также отсутствуют зубы, вместо этого он обладает огромными щетинками, называемыми китовым усом, которые он использует как сито, чтобы ловить свою крошечную добычу, выталкивая воду изо рта. То же самое относится к горбатым китам и всем другим видам усатых китов, ни один из которых физически не способен проглотить человека.

Однако с зубатыми китами ситуация иная. Кашалот, например, питается гигантскими кальмарами и, безусловно, мог бы проглотить человека, если бы захотел. На самом деле, первый в истории гигантский кальмар был найден в брюхе кашалота, добытого в коммерческих целях, за столетие до того, как ученые увидели его в глубинах океана.

Однако, поскольку кашалоты, как правило, проводят большую часть времени на больших глубинах, шансы человека когда-либо оказаться в его рту смехотворно малы.

Случалось ли такое, что кит глотал человека

В конце XIX века в газетах появилась история о китобое по имени Джеймс Бартли, которого якобы целиком проглотил кашалот, а затем, спустя 36 часов, его товарищи по команде извлекли его из брюха животного. Согласно рассказу, Бартли ожил после спасения и провел следующие три недели "в состоянии безумия", прежде чем, наконец, полностью пришел в себя и возобновил свою работу на борту китобойного судна.

Однако эта история почти наверняка ложна, поскольку никто не смог бы выжить в желудке кита так долго - там нет кислорода, и полутора дней дыхания только китовыми газами было бы более чем достаточно, чтобы погубить даже самого закаленного моряка.

Однако в последнее время появилось несколько более достоверных сообщений о случаях, когда киты случайно заглатывали людей, а затем тут же выплевывали их. Так, в 2021 году ныряльщик за лобстерами в Массачусетсе по имени Майкл Пакард ненадолго попал в пасть горбатого кита, который затем тут же его выбросил.

Пакард утверждал, что находился в пасти существа от 30 до 40 секунд. Скорее всего, кит захватил мужчину случайно, пытаясь проглотить стаю мелких рыб или другую мелкую добычу, и отпустил его, как только понял свою ошибку.

Аналогичный инцидент произошёл у берегов Чили в феврале 2025 года, когда венесуэльский каякер Адриан Симанкас на мгновение оказался в пасти горбатого кита, а через секунду-две был отпущен.

Ранее биологи заявили, что самым большим существом в океане является вовсе не синий кит. Это коралл под названием Pavona clavus. Он живет дольше, чем самое большое животное на Земле.

