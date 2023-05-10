Грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило заменить их хуже подготовленными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил об отступлении русских войск на отдельных участках фронта возле Бахмута. Об этом он сообщил в Telegram.

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - отметил он.

По словам Сырского, именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.

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"Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9-го мая, враг так и не смог захватить украинский город. Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается...", - резюмировал командующий.

При этом он отдельно отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и "показала мощь украинской армии".

Бои за Бахмут - позиции россиян разгромлены

Накануне главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался, что 72-я бригада войск РФ "про*рала три квадратных километра", на котором у него "погибло около 500 человек".

Впоследствии 3-я отдельная штурмовая бригада в составе тактической группы "Азов", которая защищает юго-западные окраины Бахмута, заявила о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под города.

В 3-й ОШБр сообщили об уничтожении техники и БК врага, ликвидации более 150 оккупантов, среди которых есть и вагнеровцы, и 5 пленных россиян.

Сегодня, 10 мая, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "Азов" Николай (Абдула) Волохов в эфире "Эспрессо" сказал, что следствием действия третьей отдельной штурмовой бригады освобождено более двух километров вблизи Бахмута.

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