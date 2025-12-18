Тот факт, что медальон был изготовлен из свинца, указывает на то, что его носили как амулет - и, вероятно, прятали, - а не как украшение.

Археологи в Иерусалиме обнаружили редкий 1300-летний свинцовый медальон, украшенный с обеих сторон изображением семисвечника меноры - церемониального подсвечника, уникального для Второго Храма. Об этом пишет Live Science.

Исследователи полагают, что медальон носил на шее еврей в конце VI или начале VII века, когда город и окрестности находились под властью христианской Византийской империи - всего за несколько десятилетий до падения города.

Согласно заявлению Управления древностей Израиля (IAA), медальон был обнаружен на части археологического памятника "Город Давида" недалеко от юго-западного угла Храмовой горы в Иерусалиме. Там сейчас расположены несколько исламских святынь в "аль-Харам аш-Шариф" (что в переводе с арабского означает "Благородное святилище").

Видео дня

"Однажды, когда я проводил раскопки внутри древнего сооружения, я вдруг увидел среди камней нечто необычное, серого цвета. Я поднял этот предмет и увидел, что это кулон с менорой", - заявил Аяю Белете, археолог из некоммерческого фонда "Город Давида".

Отмечается, что это открытие стало неожиданностью для археологов, поскольку в то время евреям был запрещен въезд в город. Столетиями ранее неудачное восстание еврейского народа Бар-Кохбы с 132 по 136 год привело к тому, что римский император Адриан объявил о восстановлении Иерусалима как "Элии Капитолийской", а окружающую провинцию Иудею - как Сирии-Палестины. Это древнее название было вдохновлено давно умершими филистимлянами, библейскими врагами израильтян, которые жили вдоль близлежащего средиземноморского побережья.

Чем особенный этот медальон

Интересно, что вновь найденный медальон был обнаружен внутри здания поздневизантийской эпохи, которое было погребено под толстым слоем обломков строительных работ, проводившихся правителями Омейядов в городе через несколько десятилетий после исламского завоевания.

Медальон имеет дискообразную форму с петлей наверху. На обеих сторонах изображена семисвечник - тип меноры, использовавшийся только во Втором Храме в Иерусалиме, разрушенном римлянами в 70 году н.э. На вершине каждой свечи на медальоне находится горизонтальная перекладина с поднимающимися над ней языками пламени. Одна сторона медальона хорошо сохранилась, но другая покрыта естественной патиной от воздействия погодных условий; анализ показывает, что он был изготовлен почти полностью из свинца.

В заявлении ученых сказано, что ранее был найден только один другой тысячелетний свинцовый медальон с символом меноры.

"Кулон из чистого свинца, украшенный менорой, - исключительно редкая находка. Двойное изображение меноры с каждой стороны диска указывает на глубокое значение этого символа", - написали археологи.

Интересно, что евреям якобы было запрещено въезжать в город в византийские времена, и это правило действовало со времен победы римлян в восстании Бар-Кохбы. Но, по словам Гюнтера Штембергера, почетного профессора еврейских исследований Венского университета, запрет иногда смягчался, и многие евреи жили в близлежащих городах и территориях. Однако остается неясным, какое значение эти медальоны имели для своих владельцев. Археологическая группа написала:

"Были ли они личными предметами евреев, которые приезжали в город по разным причинам - возможно, торговцев, или тех, кто выполнял административные миссии, или отдельных лиц, приезжавших в город в качестве тайных паломников и при неофициальных обстоятельствах?".

По их мннению, тот факт, что медальон был изготовлен из свинца, указывает на то, что его носили как амулет - и, вероятно, прятали, - а не как украшение.

"Свинец в то время считался распространенным и особенно популярным материалом для изготовления амулетов", - сказал ученый.

Новости археологии

Пещера Пахон в Габоне предоставляет археологам возможность увидеть хорошо сохранившиеся образцы позднего каменного века в Центральной Африке благодаря слоистой структуре отложений на основе гуано. Это контрастирует с большей частью окружающих районов, богатых кислыми почвами, которые затрудняют сохранение находок.

Вас также могут заинтересовать новости: