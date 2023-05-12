В то же время лобовые атаки по городу, вероятно, продолжатся.

Опасность масштабного окружения сил украинской армии со стороны оккупантов в Бахмуте, вероятно, миновала. Минобороны РФ больше не ставит это за цель, а неквалифицированные подразделения врага не способны удержать фланги вокруг города, чтобы осуществить задачу.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там считают, что оборонное ведомство России продемонстрировало первые признаки деприоритизации усилий на Бахмутском направлении еще в январе 2023 года. Об этом свидетельствует прекращение вербовки на фронт заключенных ЧВК "Вагнер".

Тогда же в январе основатель формирования Евгений Пригожин попытался активизировать усилия "вагнеровцев" на направлении фронта Соледар-Бахмут и начал публично обвинять Минобороны РФ в отсутствии поддержки.

Видео дня

Уже в марте РФ смогла усилить поставки ресурсов в Бахмут, отправив на это направление воздушно-десантные войска и танки Т-90. Однако уже 24 апреля Пригожин обвинил МО в "измене" и объявил, что под Бахмутом развернули неквалифицированные подразделения, которые не способны выполнять задачи.

Это привело к тому, что российские фланги как в Бахмуте, так и на других подобных укомплектованных участках фронта, стали уязвимыми для атак украинской армии, говорят в ISW.

Также там говорят, что перегруппировка сил ВСУ в комплексе с изменениями на поле боя могут свидетельствовать о том, что РФ потеряла шанс реализовать значительное окружение украинских сил в Бахмуте. Опасность, вероятно, миновала.

"Силы " Вагнера", вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный отход из угрожающих районов и не столкнуться с масштабным окружением", - говорят в ISW.

Власти Украины дали новое обещание по Бахмуту

Напомним, что накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал украинцам новое обещание о Бахмуте.

Он заявил, что ВСУ не планируют сдавать эту "крепость" россиянам и будут вести оборону столько, сколько потребуется. В то же время Данилов подчеркнул, что Украина не будет ни под кого подстраиваться в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: