Россияне отчитались якобы о занятии более выгодных рубежей, учитывая особенности близлежащего водохранилища.

В пятницу, 12 мая, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом, якобы заняв более выгодный рубеж.

Об этом Конашенков заявил во время брифинга о ситуации на фронте. По его словам, оккупанты отошли на более выгодные позиции "с учетом условий Берховского водохранилища" вблизи Бахмута.

Впрочем, главаря "Вагнера" Евгения Пригожина это заявление, похоже, не на шутку разозлило. Его пресс-служба опубликовала короткий аудиокомментарий, в котором Пригожин обещает подробнее объяснить, что эта "перегруппировка" означает для его наемников на Бахмутском направлении.

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Бахмутское направление - главные новости

В Бахмуте и на подступах к нему продолжаются тяжелые бои. Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижение вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Также ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за последнюю неделю.

Впоследствии стало известно, что в Донецкой области 11 мая украинские бойцы батальона "Айдар" отбили у российских захватчиков территории возле села Ивановское под Бахмутом.

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