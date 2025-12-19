Эксперт отметил, что защититься от атак баллистикой очень сложно.

В России объявили о развертывании в Беларуси ракет "Орешник". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук оценил, имеют ли Украина и Европа средства для защиты от этого оружия.

В комментарии изданию "Телеграф" он пояснил, что теоретически обезвредить "Орешник" могут зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которые перехватывают баллистику. Однако это зависит от типа и количества оружия, выпущенного врагом.

Эксперт отметил, что защититься от атак баллистикой очень сложно. При этом таких средств поражения и меньше всего.

Видео дня

"Один искандер из 10, если прилетит, он беды натворит, но когда прилетит две сотни шахедов из тысячи, то беды они натворят еще больше", – добавил Лакийчук.

Он отметил, что в Украине формируется довольно совершенная система ПВО. Хотя и состоит она из разных компонентов.

Относительно способности Европы защититься от "Орешника", ситуация не очень отличается от Украины, говорит специалист. Однако не стоит забывать о факторе неожиданности, ведь в Европе "вообще не ожидают нападения".

"Потом потихоньку раздупляются, говорят, что это случайность. Потом это были зонды. А потом говорят: "Ну да, в 200 км от Варшавы упала Х-55 – это ракета-носитель ядерного оружия. Но, это очевидно, она не туда летела".

Перехватить российский "Орешник" может и американская система Aegis. Это комплекс с системой обнаружения, наведения и поражения. Сначала она разрабатывалась для морского компонента, однако впоследствии ее расширили на защиту наземной инфраструктуры. Но трудно сказать, как эта система будет работать на практике, добавил Лакийчук.

Важным моментом является и цена средств поражения, говорит эксперт:

"После отражения атаки в НАТО оценили, сколько стоило отразить этот удар и схватились за голову. Средства противодействия оказались на два порядка дороже, чем средства поражения".

Если атаки будут системными, оружия не хватит, считает Павел Лакийчук.

"Орешник" в Беларуси

Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко говорит, что это прежде всего средство давления на Европу и страны НАТО.

CNN подсчитал, что до Киева эта ракета может долететьиз Беларуси за 1 минуту 51 секунду, до Львова – за 2 минуты 24 секунды. Быстрее всего ракета достигнет литовского Вильнюса – всего за 1 минуту 4 секунды.

Вас также могут заинтересовать новости: