3-я ОШБр, которая защищает юго-западные окраины города, информирует об уничтожении техники и БК врага, ликвидации более 150 оккупантов и 5 пленных россиян.

3-я отдельная штурмовая бригада из состава "Азова" заявила о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Об этом говорится в официальном Telegram-канале 3 ОШБр.

"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупах" россиян, которые там остались - соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте", - говорится в сообщении.

При этом уточняют детали. "За двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах города штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 - на полпути к предварительно упомянутым (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди всех них есть и вагнеровцы", - отмечается в сообщении бригады.

Видео дня

Кроме того, наши штурмовики заявили, что по состоянию на сейчас имеют 5 пленных россиян. "Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов из БК врага, минометы и не один БМП", - отметили в 3-й штурмовой.

Бойцы обнародовали видео с кадрами уничтожения оккупантов и техники врага.

Разгром 72-й бригады ВС РФ - детали

Накануне главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался на плачевное положение оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, 72-я бригада "про*рала три квадратных километра", на котором у него "погибло около 500 человек". Он предупредил, что рубежи не удастся удержать, "если фронт посыпится".

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 195 620 оккупантов, из них 650 за минувшие сутки.

В частности, утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Самолет был на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации

Вечером 9 мая стало известно о новых ударах авиации Сил обороны Украины по районам сосредоточения личного состава военной техники российских войск и дважды - по зенитно-ракетным комплексам РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

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