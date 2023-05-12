В рядах оккупантов наблюдается паника и истощение.

Сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на поле боя наблюдаются признаки истощения российских оккупантов. "Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления преступника Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки там произошло 40 боестолкновений. В результате которых 199 оккупантов были уничтожены, 244 получили ранения и 15 попали в плен",- сказал Череватый.

Также он сообщил об уничтожении трех вражеских танков, боевой машины пехоты, трех пушек "Мста-Б" и 5 полевых складов с боеприпасами. "В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений, в рамках оборонительной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км. И поэтому, можно говорить, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной и из главных своих целей - это стачивание боевых возможностей противника, обезкровление врага", - подчеркнул Череватый.

Видео дня

По его словам, у врага, кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние и появляются элементы паники.

Череватый подчеркнул, что захватчики из группы "Вагнера" не могут выполнить ни один дедлайн по полному захвату города Бахмут и всей Донецкой области. "Они продолжают уничтожаться-уничтожаться в больших маштабах. Пополнения у самого "Вагнера" нет. Они вынуждены задействовать регулярные войска: мотострелковые и воздушно-десантные войска, которые комплектованы тоже в значительной степени из мобилизованных", - сказал Череватый.

При этом, он отметил, что российские пленные демонстрируют, что являются деморализованными, не имеют мотивации и не понимают, за что воюют.

Бои за Бахмут - последние новости

Сегодня, 12 мая, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижение вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Также ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за последнюю неделю. В то же время, российские оккупанты несут большие потери в живой силе на этом направлении.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

За вчерашний день украинские защитники ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 197 тыс 670 своих солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: