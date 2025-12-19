Странное поведение деревьев может помочь ученым контролировать вулканы, - исследование

Цвет листьев на деревьях в лесах вблизи вулканов может указывать на приближение извержения вулканов, говорят исследователи.

NASA выпустило новое исследование об извержении вулканов, которое значительно повысило уровень безопасности. Ученые исследовали, как меняется состояние деревьев, растущих вокруг вулканов, накануне извержения, пишет eldiario24 .com. Отмечается, что это может помочь жителям окрестных поселений вовремя переместиться в безопасное место.

В сотрудничестве с проектом AVUELO (Advanced Volcano Understanding Explosive Liquid-phase Outgassing) команда ученых NASA изучила необычное поведение деревьев, в попытках помочь предсказать извержение до его возникновения. Исследование должно помочь уменьшить вулканическое воздействие и предотвратить потери человеческих жизней.

Особенно интересно то, что исследование использует простую концепцию, которая не предусматривает никаких наземных или полевых работ.

Издание привело пример надлежащей реакции на масштабное извержение вулкана Майон на Филиппинах в январе 2018 года. За месяц до извержения вулкан выбрасывал углекислый газ, что привело к увеличению уровня газа вокруг вулкана. Эксперты и чиновники предупредили общественность, и более 56 000 человек эвакуировали в этом район. Именно это помогло избежать жертв в январе, когда произошло извержение вулкана.

В общем, несколько сигналов могут помочь предсказать вулканическое извержение. Среди них сейсмические волны и изменения высоты земли. Тем не менее, существует проблема. Большинство вулканов настолько удалены и потенциально опасны, что трудно установить оборудование для мониторинга на месте. Количество углекислого газа, просачивающегося из таких выбросов, слишком мало, чтобы его могли обнаружить спутники.

Однако теперь ученые выяснили, что к этим сигналам можно добавить интенсивность цвета листьев деревьев, и озеленение может увеличить количество сигналов. Дело в том, что перед извержением вулканы выбрасывают углекислый газ и передают его деревьям в окружающих районах. Поэтому новая концепция предусматривает мониторинг насыщенности цветов в лесах с помощью спутников в космосе. Ученые утверждают, что даже небольшие выбросы углекислого газа могут влиять на рост деревьев, заставляя их листья становиться зеленее и пышнее. Эти изменения можно обнаружить из космоса.

Как AVUELO исследует влияние CO2 на деревья

Исследователи AVUELO говорят, что получили новую возможность наблюдать за влиянием углекислого газа на деревья. Растительность используют для регулирования углекислого газа, который увеличивает парниковый эффект на планете.

"Нас интересует не только реакция деревьев на вулканический углекислый газ как раннее предупреждение об извержении, но и то, сколько деревья могут поглотить, как окно в будущее Земли, когда все деревья Земли будут подвергаться воздействию высокого уровня углекислого газа", - говорит Джон Фишер, климатолог и исследователь AVUELO из Университета Чепмена, Калифорния.

Сейчас исследователи отслеживают изменения в измерении, известном как Индекс нормализованной разницы растительности (NDVI), который можно обнаружить с помощью спутников в космосе. Ученые считают, что этот метод поможет отслеживать странное поведение деревьев и работать дистанционно в труднодоступных местах.

Извержение супервулкана

Напомним, что ученые ожидают, что супервулкан Йеллоустоун вскоре может окончательно проснуться. Риск того, что он может начать извержение до 2100 года оценивают в 16 процентов. И учитывая то, каким опасным может быть это извержение, это очень большой процент.

