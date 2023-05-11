Противник не снизил количество артиллерийских обстрелов и авианалетов, но продолжает нести существенные потери в личном составе во время активных боестолкновений.

За последние сутки враг совершил 390 обстрелов позиций защитников на Бахмутском направлении, произошло 15 боестолкновений, было нанесено 9 авиаударов, рассказал в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя то, как вчерашнее продвижение ВСУ под Бахмутом повлияло на интенсивность вражеских атак.

"В результате боестолкновений 165 оккупантов были уничтожены, 216 ранены, один попал в плен. Также были уничтожены два основных танка врага Т-72, боевая машина десанта, два бронеавтомобиля и пункт управления беспилотными аппаратами, и полевой склад с боеприпасами", - акцентировал Череватый.

Он отметил, что после вчерашнего продвижения ВСУ на отдельных участках фронта возле Бахмута, противник не снизил количества артиллерийских обстрелов и авианалетов, но враг продолжает нести существенные потери в личном составе во время активных боестолкновений.

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"В плане артиллерийских и авианалетов примерно количество плюс-минус то же самое. Боестолкновения все еще активны. Если со вчерашним днем сравнивать, то вчера - 28 боестолкновений было на Бахмутском направлении, но 15 (сегодня - УНИАН) это тоже не мало и враг еще очень активен. В силу таких активных боестолкновений они теряют большое количество личного состава. Следовательно, они вынуждены помимо главной силы, которая по сути монопольной была на этом направлении в ЧВК "Вагнер", приобщать подразделения мотострелковые, а к этому они привлекали воздушно-десантные войска. В этих подразделениях часто личный состав не саммотивирован, доукомплектован за счет мобилизованных, а потому менее устойчив", - подчеркнул Череватый.

Также он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг совершил 470 обстрелов и 11 авианалетов на позиции украинских защитников, также состоялось одно боестолкновение. Противник получил достойный ответ и понес потери: "В результате 38 оккупантов были уничтожены, еще 65 получили ранения. Уничтожены четыре боевых машины пехоты, станция радиоэлектронной борьбы "Стриж". Четыре полевых склада с боеприпасами", - сказал Череватый.

Война новости - ситуация на Бахмутском направлении

10 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что под натиском украинских защитников на отдельных участках фронта у Бахмута враг вынужден был отступить на несколько километров. Он отмечал, что грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и им пришлось заменить их хуже подготовленными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли.

Сегодня, 11 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ "идет полным ходом". "На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в некоторых местах это успешно у них получается", - признал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Украина официально не подтверждает, что ВСУ начали ожидаемое контрнаступление. В частности, сегодня 11 мая президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украина до сих пор не начинает контрнаступательных действий. Он отметил, что для этого украинским военным необходимо больше времени, в том числе и для получения поставок обещанной партнерами военной помощи.

11 мая в вечерней сводке оперативной информации Генерального штаба ВСУ указано, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. В частности, самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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