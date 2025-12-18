Нужно быть внимательнее к сигналам ракетной тревоги, говорят военные.

В России заявляют о первом запуске усовершенствованного "Искандер-М" на 800 километров. В 413 полку Сил беспилотных систем "Рейд" прокомментировали эту новость в соцсети Х.

Военные говорят, что у них есть две версии относительно того, что это могло быть. Или россияне действительно сделали более угрожающий вариант "Искандер-М", или же они пытаются выжать максимум из северокорейских баллистических ракет KN-23.

В сообщении отмечается, что о наличии комплекса "Искандер-1000" российская пропаганда начала рассказывать еще в июле 2024 года. И сравнение обнародованных фото этого комплекса с "Искандером-М" свидетельствовало, что ракеты действительно отличаются.

Видео дня

Уже в ноябре 2025 года одно из профильных украинских изданий обнародовало "сливы" документов по ракетной программе страны-агрессора. Там были данные о закупке 18 баллистических ракет 9М723-2 к ОТРК "Искандер" стоимостью $2,5 млн за единицу в 2025 году.

"Можно предположить, что там была речь об этих самых ракетах к "Искандер-1000", которые россияне теперь могут пускать в эпизодическое применение. Короткое отступление – с августа по октябрь 2025 года россияне по Украине выпустили 23 редкие крылатые ракеты 9М729 "Новатор" к ОТРК "Искандер-М" с дальностью пуска вплоть до 2500 километров. Поэтому выглядит логично, что враг может применять дополнительные типы ракетного вооружения для усиления террора гражданского населения", – добавляют в полку "Рейд".

Объяснили подробнее и версию об использовании северокорейских ракет KN-23. Отмечается, что "северокорейскими" назвать их можно лишь условно, поскольку изготавливают их по технологиям и чертежам России. Более того, даже металл там российский. А сами ракеты постоянно "допиливают" российские специалисты.

Примечательно, что оккупанты сами называют ракеты из КНДР "Кимскандер".

"У нас было принято считать, что те же KN-23 имеют дальность пуска всего 500 километров. Но во время тестов в июне 2023 года эти ракеты производства КНДР показали дальность даже в 900 километров, что фиксировали западные аналитики. Поэтому вполне возможно, что российские ракетчики просто научились проводить пуски KN-23 на максимальную дальность. Тем более, заявлялось, что в 2024 году российская армия даже сформировала отдельную ракетную бригаду под средства от КНДР", – говорится в сообщении.

В 413 полку СБС заключают, что россияне системно шли к получению дальности пуска оперативно-тактических ракет на диапазон до 1000 километров. Поэтому нужно быть внимательнее к сигналам ракетной тревоги.

Российское оружие: другие новости

В России заявили о развертывании в Беларуси ракеты "Орешник". По данным СМИ, ракета может долететь до Киева всего за 1 минуту 51 секунду. Время подлета ко Львову оценивают в 2 минуты 24 секунды.

Между тем представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что во время последних ударов РФ по Украине 40% крылатых ракет даже не сошли с самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: