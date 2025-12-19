Кроме того, вражеские беспилотники попали в две многоэтажки.

Российская оккупационная армия снова атаковала Одессу. Местные жители сообщают об исчезновении света.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 18 декабря оккупанты били по Одессе ударными дронами. По данным мониторинговых каналов, "Шахеды" фиксировались в разных районах региона и областного центра, в частности – в Пересыпском районе города.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что есть "прилеты". Люди видели мощный пожар.

Видео дня

Впоследствии начальник Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил, что в результате очередной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Ударной волной повреждено жилье одесситов.

"Часть одного из густонаселенных районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением. На данный момент есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь", – рассказал Лысак.

По его словам, на месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям.

В сети распространяются кадры с последствиями вражеской атаки:

Несколькими часами ранее в Одессе были зафиксированы попадания российских дронов в многоэтажки, о чем сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население Одесской области.

"Один из дронов попал в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в жилом комплексе. Также в результате попадания ударного БпЛА в другой жилой дом, поврежден фасад и квартира на 15-м этаже многоэтажки, выбиты окна, повреждено имущество. В обоих случаях обошлось без дальнейшего возгорания", – рассказал чиновник.

По его данным, информация о погибших и пострадавших не поступала.

О повреждении гражданской инфраструктуры и помещений одесситов также сообщили в пресс-службе мэрии. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы.

Атаки РФ по Одесской области

Последние несколько недель российская армия регулярно атакует Одесскую область дронами и ракетами. В ночь на 13 декабря в результате массированной атаки Одесса осталась без света, тепла и воды.

Общественный электротранспорт до сих пор не возобновил работу. Впоследствии из-за ударов по энергетике в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

18 декабря армия РФ нанесла удар по гражданскому авто в Одесской области – погибла женщина, ее трое детей получили ранения. Люди находились в автомобиле, который двигался по мосту. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Пострадавшие 20-летняя девушка, 16-летний парень и 4-летняя девочка доставлены в больницу.

