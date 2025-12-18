Новое крупное исследование показало, что определенные черты личности могут значительно повысить или снизить риск преждевременной смерти, пишет Newsweek.
Ученые из Университета Лимерика в Ирландии доказали, что такие черты, как тревожность, высокая дисциплинированность и коммуникабельность, могут существенно влиять на продолжительность жизни человека. По словам исследователей, эти черты столь же важны для прогнозирования риска смерти, как и основные факторы: доход, образование и другие показатели социального статуса.
Ученые изучили информацию, которую получали в течение десятилетия от почти 570 000 человек на четырех континентах. Как отметило издание, это исследование одно из крупнейших и самых детальных в изучении связи между личностью и продолжительностью жизни.
Тревожность увеличивает риск ранней смерти
Одним из самых четких результатов стало значение нейротизма - черты, характеризующейся тревожностью, постоянным беспокойством и эмоциональной нестабильностью.
Взрослые с высоким уровнем нейротизма значительно чаще умирали раньше, чем те, у кого этот показатель был ниже. Исследователи установили, что каждое повышение уровня нейротизма на один балл было связано с ростом риска смерти на 3% в любой момент времени.
Особенно сильной эта связь была среди младших взрослых, что свидетельствует: длительный стресс и трудности с управлением эмоциями со временем истощают организм и вредят здоровью.
Дисциплинированность и коммуникабельность уменьшают риск ранней смерти
Между тем люди, которые имели более высокие баллы за склонность к организованности, дисциплине и целеустремленности, значительно реже рисковали умереть раньше.
В статье говорится, что каждое повышение добросовестности на один пункт было связано со снижением риска смертности на 10 процентов, что является самым сильным защитным эффектом, наблюдавшимся в исследовании.
Высокая общительность также была связана с продолжительностью жизни. При повышении ее показателей на один балл риск ранней смерти снижался на три процента, особенно в таких странах, как Соединенные Штаты и Австралия.
Не все черты одинаково важны
Исследование выявило мало или вообще не выявило последовательной связи между риском ранней смерти и любознательностью, реактивностью, отзывчивостью, а это означает, что не все черты влияют на здоровье и смертность.
"Исследование рассматривает, как те, кто имеет более высокий уровень невротизма в общей популяции, могут иметь более высокий риск смерти, чем те, кто имеет более низкий уровень невротизма. Однако важно отметить, что риск смерти является относительным, а не абсолютным", - отметил доцент кафедры психологии в Университете Лимерика Мар Макгихан.
По мнению психолога Париса О'Суйлеабхаина, результаты исследования могут изменить взгляды ученых и политиков на риски для здоровья.
"Личность является критическим фактором здоровья и долголетия. Важно подчеркнуть, что эти эффекты по размеру подобны влиянию общеупотребительных детерминант общественного здоровья, таких как социально-экономический статус", - сказал он.
О'Суйлеабхаин назвал работу "новаторской" и сказал, что она будет стимулировать будущие исследования того, как психологические черты влияют на биологические процессы и поведение, связанное со здоровьем.
"Эта информация может быть полезной для повышения осведомленности о выборе поведения, связанного со здоровьем, и механизмов преодоления трудностей, которые могут способствовать результатам в области здоровья и длинной или короткой жизни", - добавил Макгихан.
Ранее УНИАН рассказывал, какая средняя продолжительность жизни в Украине и мире. Отмечалось, что ученые провели глобальное исследование среди 204 стран, которое показало, что этот показатель снова достиг доковидного уровня. В 2023 году средняя продолжительность жизни в мире составляла 76,3 года для женщин и 71,5 года для мужчин. В Украине женщины живут в среднем 78,5 года, а мужчины - 66,6 года.