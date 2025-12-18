Одна из этих черт связана с риском преждевременной смерти, другие же две, наоборот, способствуют долголетию.

Новое крупное исследование показало, что определенные черты личности могут значительно повысить или снизить риск преждевременной смерти, пишет Newsweek.

Ученые из Университета Лимерика в Ирландии доказали, что такие черты, как тревожность, высокая дисциплинированность и коммуникабельность, могут существенно влиять на продолжительность жизни человека. По словам исследователей, эти черты столь же важны для прогнозирования риска смерти, как и основные факторы: доход, образование и другие показатели социального статуса.

Ученые изучили информацию, которую получали в течение десятилетия от почти 570 000 человек на четырех континентах. Как отметило издание, это исследование одно из крупнейших и самых детальных в изучении связи между личностью и продолжительностью жизни.

Тревожность увеличивает риск ранней смерти

Одним из самых четких результатов стало значение нейротизма - черты, характеризующейся тревожностью, постоянным беспокойством и эмоциональной нестабильностью.

Взрослые с высоким уровнем нейротизма значительно чаще умирали раньше, чем те, у кого этот показатель был ниже. Исследователи установили, что каждое повышение уровня нейротизма на один балл было связано с ростом риска смерти на 3% в любой момент времени.

Особенно сильной эта связь была среди младших взрослых, что свидетельствует: длительный стресс и трудности с управлением эмоциями со временем истощают организм и вредят здоровью.

Дисциплинированность и коммуникабельность уменьшают риск ранней смерти

Между тем люди, которые имели более высокие баллы за склонность к организованности, дисциплине и целеустремленности, значительно реже рисковали умереть раньше.

В статье говорится, что каждое повышение добросовестности на один пункт было связано со снижением риска смертности на 10 процентов, что является самым сильным защитным эффектом, наблюдавшимся в исследовании.

Высокая общительность также была связана с продолжительностью жизни. При повышении ее показателей на один балл риск ранней смерти снижался на три процента, особенно в таких странах, как Соединенные Штаты и Австралия.

Не все черты одинаково важны

Исследование выявило мало или вообще не выявило последовательной связи между риском ранней смерти и любознательностью, реактивностью, отзывчивостью, а это означает, что не все черты влияют на здоровье и смертность.

"Исследование рассматривает, как те, кто имеет более высокий уровень невротизма в общей популяции, могут иметь более высокий риск смерти, чем те, кто имеет более низкий уровень невротизма. Однако важно отметить, что риск смерти является относительным, а не абсолютным", - отметил доцент кафедры психологии в Университете Лимерика Мар Макгихан.

По мнению психолога Париса О'Суйлеабхаина, результаты исследования могут изменить взгляды ученых и политиков на риски для здоровья.

"Личность является критическим фактором здоровья и долголетия. Важно подчеркнуть, что эти эффекты по размеру подобны влиянию общеупотребительных детерминант общественного здоровья, таких как социально-экономический статус", - сказал он.

О'Суйлеабхаин назвал работу "новаторской" и сказал, что она будет стимулировать будущие исследования того, как психологические черты влияют на биологические процессы и поведение, связанное со здоровьем.

"Эта информация может быть полезной для повышения осведомленности о выборе поведения, связанного со здоровьем, и механизмов преодоления трудностей, которые могут способствовать результатам в области здоровья и длинной или короткой жизни", - добавил Макгихан.

