На днях в Майами состоятся переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и России относительно американского "мирного плана" для Украины.
Как сообщает Associated Press, страну-агрессора Россию на переговорах представит специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Отмечается, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Переговоры США и России состоятся после консультаций в Берлине, участие в которых принимала Украина и страны Европы.
Ранее пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва готовится к контактам с США, чтобы узнать о результатах встреч в Берлине. Подробности рупор Кремля не приводил.
"Мирный план": важные новости
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина должна "действовать быстро". По его словам, россияне часто меняют свое мнение.
Между тем председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, говорит, что хорошего соглашения по завершению войны с Россией не будет:
"Хорошего соглашения не может быть, это мы понимаем все, все люди, которые мыслят. Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет или плохое, или очень плохое, мы все понимаем. Или его не будет", – подчеркнул политик.