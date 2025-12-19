Переговоры состоятся после консультаций в Берлине, участие в которых принимала Украина и страны Европы.

На днях в Майами состоятся переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и России относительно американского "мирного плана" для Украины.

Как сообщает Associated Press, страну-агрессора Россию на переговорах представит специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Видео дня

Переговоры США и России состоятся после консультаций в Берлине, участие в которых принимала Украина и страны Европы.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва готовится к контактам с США, чтобы узнать о результатах встреч в Берлине. Подробности рупор Кремля не приводил.

"Мирный план": важные новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина должна "действовать быстро". По его словам, россияне часто меняют свое мнение.

Между тем председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, говорит, что хорошего соглашения по завершению войны с Россией не будет:

"Хорошего соглашения не может быть, это мы понимаем все, все люди, которые мыслят. Хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет или плохое, или очень плохое, мы все понимаем. Или его не будет", – подчеркнул политик.

Вас также могут заинтересовать новости: