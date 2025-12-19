Старший лейтенант Сил обороны рассказал, что сейчас остро стоит вопрос зачистки города, и это займет немало времени.

В Купянске Харьковской области заблокированы вражеские подразделения численностью 150-200 оккупантов.

Об этом рассказал во время мероприятия NV "Украина и мир впереди 2026" основатель Добровольческого батальона "Хартия" (сейчас – корпус "Хартия") Всеволод Кожемяко. Он отметил, что сейчас в Купянске идут бои.

"Есть надежда, что враги там будут уничтожены, потому что все логистические пути перерезаны. Доставка новых бойцов противнику невозможна той массой, как это происходило", – сказал военный.

По его мнению, ситуация в Купянске является доказательством того, что врага можно бить. В то же время Кожемяко добавил, что вражеская армия изменилась по сравнению с 2022 годом. Повышать эффективность надо и Силам обороны, считает военный.

В свою очередь, старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер", рассказал, что Купянск может оказаться под полным контролем Украины в течение ближайших недель.

"Все же ситуация в городе была и есть гораздо проще, чем в том же Покровске, потому что враг не успел толком закрепиться и организовать оборону, там был своеобразный хаос и это сыграло нам на руку", – сказал он.

По словам "Алекса", сейчас остро стоит вопрос зачистки города, и это займет немало времени.

"Речь даже не о борьбе с организованными подразделениями и группировками сил противника, а больше об отдельных [оккупантах], которые забились по норам и будут там сидеть до конца", – пояснил военный.

Российские оккупанты продолжают терроризировать Одесскую область. Вечером 18 декабря враг снова атаковал город дронами. Поврежден объект критической инфраструктуры. Сообщается, что в одном из густонаселенных районов города пропал свет, вода и тепло.

Ранее стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Трагическое известие сообщили в 12 отдельной бригаде армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

