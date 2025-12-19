Вы удивитесь: 5 вещей, которые можно измерить с помощью Android-смартфона

Это удобно, практично и часто заменяет дорогие и громоздкие приборы.

Современные смартфоны на Android способны не только звонить и запускать приложения – они оснащены набором датчиков, которые превращают мобильный гаджет в универсальный измерительный инструмент.

Журналист How-To-Geek говорит: если знать, как использовать встроенные датчики и правильные программы, ваш смартфон может заменить целый набор бытовых устройств.

Проверьте, насколько громко что-то или кто-то

Один из самых простых инструментов может быть одновременно самым полезным. Программа Sound Meter использует микрофон телефона для измерения уровня звука в децибелах.

Это поможет оценить шум в окружении, проверить громкость колонок для защиты слуха или выяснить, кто из коллег слишком громко разговаривает.

Измерение силы магнитного поля

Многие телефоны поставляются со встроенным приложением для компаса, но если у вас его нет, можно скачать стороннее приложение по типу Magnetic Sensor для использования смартфона в качестве цифрового компаса.

Это возможно благодаря магнитометру, который фиксирует магнитное поле Земли. Этот же датчик можно использовать для обнаружения скрытых магнитных объектов, источников магнитных помех и металлических предметов.

Измерение уровня освещенности

Хотите узнать, сколько света излучает устройство, например фонарик или монитор? Light Meter Lux Meter использует встроенный датчик освещенности (тот же, что регулирует автоматическую яркость экрана), чтобы измерять количество света, попадающего на сенсор.

В реальности вам не нужен дорогой люкс-метр, особенно если вы просто хотите узнать примерную оценку, а не точное измерение.

Измерение атмосферного давления

Многие телефоны оснащены барометром, которые могут отображать текущее давление с хорошей точностью.

Вы можете использовать эту информацию для прогнозирования краткосрочных изменений погоды в вашей местности, которые могут отличаться от того, что показывает ваш виджет погоды. Вы также можете использовать его для оценки высоты при походах, так как давление воздуха изменяется с изменением высоты.

Измерение высоты звука музыкального инструмента

Раньше для настройки гитары и баса приходилось покупать хроматический тюнер. Сегодня же достаточно приложения, например Guitar Tuna, которое использует микрофон телефона.

Приложение записывают звук инструмента и оценивает, насколько его нота соответствует целевой. А по точности, говорят эксперты, оно не уступают даже некоторым аппаратным педалям.

Таким образом, с помощью встроенных датчиков и приложений ваш Android может измерять звук, магнитные поля, свет, давление и музыкальные ноты. Это удобно, практично и часто заменяет дорогие или громоздкие приборы.

