Оккупанты публично объявили о выводе вагнеровцев из Бахмута.

Враг не изменил стратегический целей по захвату всей Украины, поэтому украинцам не нужно искать глубокие смыслы в анонсированных планах противника. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.

"Как расценивать видео и текстовые заявления враждебных предводителей об их планах. Никак", – заявила она.

Маляр подчеркнула, что враг по-прежнему мечтает о завоевании всей территории Украины.

Видео дня

"У них не удался блицкриг в прошлом году, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать", – заявила чиновница.

По ее словам, независимо от публичных заявлений врага, украинцам всегда следует быть готовыми к коварным сценариям действий россиян.

Пригожин заявил о планах вывести "Вагнер" из Бахмута

В пятницу главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Этому предшествовали несколько дней публичных истерик Пригожина из-за высоких потерь его группировки в боях.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров предложил заместить вагнеровцев в Бахмуте боевиками его отряда "Ахмад". Пригожин эту идею одобрил.

Вас также могут заинтересовать новости: