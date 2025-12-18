Статья 5 договора НАТО не предусматривает, что на нападение необходимо реагировать военными средствами, отмечает эксперт.

На днях в Берлине состоялись переговоры между представителями США, Европы и Украины, где одной из ведущих тем были гарантии безопасности.

Издание DW напоминает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский лидер Владимир Зеленский выразили оптимизм относительно достигнутого прогресса. По их словам, на переговорах коснулись гарантий безопасности, подобных тем, которые предусмотрены статьей 5 НАТО, а также территориальных вопросов.

Гарантии для Украины после прекращения огня

В недавно опубликованном заявлении о поддержке Украины европейские лидеры упомянули о "многонациональных силах Украины под руководством Европы, сформированных за счет взносов стран, выразивших желание принять участие". Речь шла о том, что такие силы помогут в восстановлении сил Украины, обеспечении безопасности воздушного пространства Украины и поддержании безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины.

Кроме того, было упомянуто и об обязательствах по "механизму мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США с участием международного сообщества" и "юридически обязывающем обязательстве, с учетом национальных процедур" принять меры для восстановления мира и безопасности в случае нового вооруженного нападения на Украину в будущем.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в Берлине Зеленский согласился отказаться от вступления в НАТО в обмен на западные гарантии безопасности. Но до сих пор непонятно, как именно они могут выглядеть. Европейские лидеры заявили, что они могут включать вооруженные силы, разведку и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия.

Соединенные Штаты официального заявления по этому поводу не публиковали. Американский чиновник рассказал СМИ, что основой соглашения являются "очень сильные гарантии" вроде 5 статьи НАТО. Однако развертывание американских войск в Украине не предусматривается.

Действительно ли гарантии безопасности будут похожими на статью 5 НАТО?

Сьюзан Стюарт из Немецкого института международных отношений и безопасности заявила в комментарии DW, что заявление европейских лидеров является очень важным для Украины. По ее словам, потенциальные гарантии безопасности подобны тем, которые предоставляются членам НАТО согласно статье 5, которая обязывает альянс поддерживать государство-члена в случае нападения на него.

"Статья 5 договора НАТО не предусматривает, что на нападение необходимо реагировать военными средствами, а скорее, что каждое государство должно использовать средства, которые оно считает необходимыми и целесообразными", – отметила она.

В то же время Стюарт добавила, что оценить гарантии можно будет только после обнародования всех деталей.

Эксперт по вопросам безопасности Немецкого фонда Маршала США Клаудия Мейджор, говорит, что гарантии безопасности для Украины нельзя сравнить с теми, которые предоставляются членам НАТО:

"Это поддержка. Однако это не является юридически обязывающим обязательством защищать Украину в случае нового нападения".

Выводы о том, что конкретно может произойти в результате будущего российского нападения, делать пока невозможно.

"Будут ли отправлены войска? Придет ли кто-то на защиту Украины, как это было бы в случае с НАТО? Это не так", – добавила Мейджор.

Издание также отмечает, что подписанные в прошлом соглашения для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины не помешали России оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Вильфрид Гильге из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) также выразил опасения, что текущие переговоры могут привести к "Минску III". Эксперт предостерегает от создания на Донбассе так называемой "буферной зоны", доступ к которой могли бы получить россияне.

Гарантии безопасности для Украины: другие новости

Bloomberg пишет, что США и страны Европы составили план надежных гарантий безопасности для Украины. Отмечается, что мирный план может стать надежным средством сдерживания будущей агрессии со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что численность украинской армии должна быть не менее 800 тысяч человек. Также важно знать, как партнеры будут действовать в случае возобновления российской агрессии против Украины.

