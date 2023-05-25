Утром ФСБ РФ заявила о задержании двух "украинских" диверсантов. На этой волне в России распространяются "намеки" о подрыве ядерного хранилища в Харькове.

РосСМИ "разгоняют" фейк о подготовке удара по хранилищу ядерного топлива в Харькове на фоне утренних новостей о том, что ФСБ РФ задержала "украинских" диверсантов, которые готовили ядерный теракт по России.

В частности, пропагандистские "РИА Новости" заявили, что "киевский режим" может попытаться организовать провокацию с целью "дискредитации" РФ. Такую информацию якобы сообщил один из источников издания.

"После подрыва хранилища Киев обвинит Москву в нанесении ракетного удара, отметил собеседник. Катастрофа затронет не только восток Украины, но и Россию, Белоруссию и страны ЕС" - говорится в сообщении.

Обычно Россия именно таким образом анонсирует собственные преступления.

ФСБ сообщила о задержании двух "украинских" диверсантов

Напомним, что сегодня ФСБ РФ объявила о задержании двух "украинских" диверсантов и двух россиян, которые к 9 мая готовили масштабный "ядерный теракт" против России и подобрались к двум АЭС - Ленинградской и Калининской.

В частности, злоумышленников обвинили в минировании 4 опор ЛЭП Ленинградской АЭС и 7 опор Калининской АЭС. Сообщается, что диверсанты планировали полностью остановить работу ядерных реакторов.

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