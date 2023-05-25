Российская ФСБ объявила, что предотвратила попытку ядерного теракта со стороны Украины и нашла "причастных".

Россию едва не накрыл "ядерный гриб" вследствие масштабного "теракта", о предотвращении которого сегодня утром объявили в ФСБ.

Пропагандистские "РИА Новости" сообщили, что речь идет о попытке подрыва 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС.

"Террористам удалось подорвать одну и заминировать 4 опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, заложить взрывные устройства под 7 опор Калининской АЭС", - указали там.

В соответствующих "беспорядках" традиционно обвинили спецслужбы Украины. В РФ заявили, что группа "украинских" диверсантов спланировала спецоперацию "в канун 78-й годовщины Победы" (к 9 мая): "Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС", - указали там.

Соответствующую информацию пропагандисткие СМИ дополнили роликом о задержании двоих "украинцев", которые якобы прошли спецподготовку в Киевской и Николаевской областях. Для организации "теракта" они пробрались в Россию через границу в Псковской области.

Также ФСБ РФ объявила в розыск еще одного диверсанта, у которого якобы есть гражданство Украины и РФ (сейчас он находится в Бельгии) и задержала двух "пособников украинцев" из числа граждан России.

На данный момент спецоперация по отлову "украинских террористов" продолжается.

Россия столкнулась с ядерной угрозой из-за диверсантов

Напомним, что 22 мая власти РФ панически вывозили с территории Брянской области ядерные запасы, опасаясь, что местные диверсанты свергнут режим за счет контроля над хранилищем боеприпасов в Гайворонском районе. Речь идет об объекте Белгород-22.

Как известно, в этот день свою деятельность развернули бойцы "Российского добровольческого корпуса". Они проникли на территорию области и заняли несколько поселков под лозунгом, что вскоре Россия освободиться от режима Путина.

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