Чем быстрее Путин исчезнет из российской политики, тем больше шансов у России сохранить более-менее свои границы, сообщила эксперт.

На Мюнхенской конференции по безопасности не было речи о якобы разделении Украины, как на том настаивают кремлевские пропагандисты. Наоборот, Запад скорее готовится к распаду самой России, отметила политический аналитик Ольга Курносова.

То, что будет просходить в России после победы Украины, будет зависеть, в том числе, от самих россиян, отметила эксперт. По ее словам, США и ЕС дали четкий сигнал, что ни на какие территориальные уступки не пойдут.

"И чем быстрее Путин исчезнет из российской политики, тем больше шансов у России сохраниться более-менее в сегодняшних границах. Чем больше Путин будет оставаться при власти, тем большая вероятность того, что после окончания войны многие регионы захотят "уйти", - сказала Курносова.

Она объяснила, что раскол страны может произойти даже после постановки вопроса о выплате Украине репараций.

"Например, Новгородская республика (которая включает не только Новгород, но и Петербург), может сказать: нас тоже Москва захватила. Поэтому мы сами пострадавшие, давайте отделимся. Естественно, как пострадавшая сторона мы ничего не должны. Вот такие сценарии возможны", - ответила Курносова.

Эксперт считает, что через десять лет российские территории, скорее всего, будут совершенно иначе выглядеть: "Пройдет 10 лет - на этой территории будет совершенно другая картина. Плюс - есть еще один важный момент: политическая нация в РФ так и не сложилась. Соответственно, та захватническая война, которую сегодня РФ ведет, не способствует ее созданию. Это тоже будет раздирать Россию на части, как это было во времена гражданской войны после 1917-го года".

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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