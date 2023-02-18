По словам президента, давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые сегодня, 18 февраля 2023 года, были на конференции по безопасности в Мюнхене, подтверждают, что Россия проиграет войну.

"Мы продолжим делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий устойчивости, больше защиты от любых ударов России", – подчеркнул он в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что в Мюнхене продолжила работу Конференция по вопросам безопасности, где сегодня в дискуссиях доминировала тема победы Украины.

Видео дня

"Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть и сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долговременности поддержки Украины", – отметил президент.

Он поблагодарил за те сигналы, которые, по его словам, подтверждают, что "российская агрессия будет иметь лишь один финал, а именно – проигрыш государства-террориста".

"И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора", – сказал он.

Президент отметил, что дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому – "именно ускорению нашего движения".

"Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что за эту неделю Украина получила "весомые сигналы" от партнеров, конкретные договоренности о неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и народа. Зеленский добавил, что каждый российский удар по каждому уголку Украины будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.

"Это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево – особенно сегодня – и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость", – сказал президент Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности: заявления об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна одержать победу в войне против Российской Федерации. В противном случае это будет лишь началом агрессии страны-террориста.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29 По его словам, сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Варшавы, которая предусматривает участие в более широкой коалиции.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции отметил, что риск возможной эскалации из-за поддержки Украины нельзя сравнивать с риском победы России в войне. Поэтому союзники должны помочь украинцам одержать победу, ведь речь идет о вопросах глобальной безопасности.

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