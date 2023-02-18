Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые сегодня, 18 февраля 2023 года, были на конференции по безопасности в Мюнхене, подтверждают, что Россия проиграет войну.
"Мы продолжим делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий устойчивости, больше защиты от любых ударов России", – подчеркнул он в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что в Мюнхене продолжила работу Конференция по вопросам безопасности, где сегодня в дискуссиях доминировала тема победы Украины.
"Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть и сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долговременности поддержки Украины", – отметил президент.
Он поблагодарил за те сигналы, которые, по его словам, подтверждают, что "российская агрессия будет иметь лишь один финал, а именно – проигрыш государства-террориста".
"И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора", – сказал он.
Президент отметил, что дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому – "именно ускорению нашего движения".
"Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", – подчеркнул Зеленский.
Он сообщил, что за эту неделю Украина получила "весомые сигналы" от партнеров, конкретные договоренности о неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и народа. Зеленский добавил, что каждый российский удар по каждому уголку Украины будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.
"Это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево – особенно сегодня – и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость", – сказал президент Украины.
Мюнхенская конференция по безопасности: заявления об Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна одержать победу в войне против Российской Федерации. В противном случае это будет лишь началом агрессии страны-террориста.
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29 По его словам, сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Варшавы, которая предусматривает участие в более широкой коалиции.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции отметил, что риск возможной эскалации из-за поддержки Украины нельзя сравнивать с риском победы России в войне. Поэтому союзники должны помочь украинцам одержать победу, ведь речь идет о вопросах глобальной безопасности.
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