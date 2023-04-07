Министры в России должны получать спецразрешение на рабочие поездки в соседнюю страну.

Топ-чиновникам в России запретили покидать страну без прямого разрешения премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом неназванные правительственные чиновники на правах анонимности рассказали журналистам издания The Bell.

По их словам, с недавних пор выезжать за рубеж можно только по особому разрешению, которое нужно согласовывать с премьер-министром. Причем разрешения выдаются только для рабочих поездок, но не для отдыха.

Новые требования касаются практически всех топовоых функционеров правительства – от начальников департаментов в министерствах до самих министров.

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Издание выяснило, что такие ограничения касаются только правительства РФ, а в администрации президента ничего подобного нет. Собеседники журналистов говорят, что запреты являются проявлением "особого рвения" премьера Мишустина.

Ситуация в России – хроники диктатуры

Российские власти обеспокоены бегством из страны населения и чиновников, которые опасаются приближения "темных веков". Согласно недавним сообщениям, в главной российской соцсети даже запретили рекламировать способы выезда из России.

В прошлом году среди российских топ-чиновников и олигархов, успевших выскочить за границу (либо планирующих побег) начался загадочный мор. Например, в Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера одной из крупнейших газовых компаний РФ. Вместе с ним одновременно скончались его жена и дочь.

К слову, тех россиян, кто по глупости решил вернуться на родину, начинает прессовать ФСБ. Людей вызывают на "опрос", а после начинают выпытывать, зачем они выезжали и зачем решили вернуться.

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