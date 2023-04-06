Больше на площадке нельзя размещать объявления с консалтинговыми услугами для помощи с переездом.

В социальной сети "Вконтакте", которая находится под непосредственным контролем Кремля, запретили рекламировать способы выезда из России. Это касается и консалтинговых услуг для помощи в миграции.

Как передает издание The Moscow Times, о запрете рассказал предприниматель Алексей Поспехов. Он развивает свой сервис по релокации бизнесменов из РФ и недавно получил уведомление от службы поддержки VK.

"Дело в том, что в тексте есть фраза: "Планируете переезжать, учиться или строить бизнес за границей?" На нашей площадке недопустима реклама, связанная так или иначе с получением ВНЖ, гражданства в другой стране и так далее. Даже если такие услуги лишь косвенно связаны с переездом за границу", — сказано в уведомлении.

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То есть под запрет попала не только информация о миграции, но и любые консалтинговые услуги, которые касаются выезда с территории РФ. По данным журналистов, после прошлогоднего массового бегства людей из России аналогичный запрет ввели на подконтрольных Кремлю медиа-порталах и в росСМИ.

Как сообщили в одном из рекламных агентств, запрет был строгим: "Нельзя говорить о бизнес-миграции в Казахстан, Армению, Грузию, ОАЭ. Это похоже на торговлю родиной".

Бегство россиян за границу: основная информация

В 2022 году были две крупные волны миграции россиян. Первая произошла после полномасштабного вторжения в Украину, а вторая — когда кремлевский диктатор Владимир Путин в сентябре объявил частичную мобилизацию.

Представительница "Единого национального движения" в Грузии Нона Мамулашвили заявила, что наплыв граждан РФ — это существенная проблема для страны. Границу пересекли уже 1,3 млн россиян, и 300 тысяч из них решили остаться в Грузии.

Среди людей, покинувших Россию, были десятки известных ученых. Например, сюда относятся академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков.

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