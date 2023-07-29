Также диктатор цинично высказался о похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Российский диктатор Владимир Путин выступил на пресс-конференци по итогам саммита Россия-Африка, не забыв затронуть тему развязанной РФ войны против Украины. В частности, он заявил, что "противник остановлен и отброшен", однако всего за несколько минут до этого отметил, что оккупанты не могут прекратить огонь, ведь на них наступают.

Заявления Путина на пресс-конференции цитирует российское пропагандистское издание ТАСС. Поскольку она была посвящена саммиту Россия-Африка, диктатор не забыл "приплести" страны континента к войне против Украины. Так, по его словам, "Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза".

Также прозвучали такие тезисы:

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"РФ не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев пытается наступать";

"Серьезных изменений оперативной обстановки в зоне спецоперации нет, "противник отвел штурмовые подразделения" на восстановление";

"Украинские войска понесли большие потери в ходе контрнаступления", а также изменили тактику: "берегут технику после больших потерь, наступают пешим порядком".

"Украинские войска везде, где пытались наступать, остановлены и отброшены".

Кроме того, Путин цинично высказался о похищении украинских детей со временно оккупированных территорий. Эту историю он назвал "раздутой", а похищение детей Россией якобы была "спасением". Он добавил, что "никаких проблем с возвращением детей родственникам в Украину нет".

Не осталась без внимания и излюбленная тема диктатора – а именно, "проблемы" Запада. По словам Путина, "на Западе "разбрасывали деньги" в борьбе с последствиями пандемии, допустив рекордную эмиссию, РФ действовала точнее, но эффективнее". Кроме того, отказ Германии от атомной энергии, угля и российского газа президент РФ назвал действиями "малообразованных людей".

"Корень проблем на мировых рынках в ошибках Запада, попытки свалить все на спецоперацию – это просто треп языком", – добавил Путин.

В то же время он отметил, что "столкновения военных РФ и США никто не хочет, но если кто-то захочет – мы готовы".

Война в Украине: заявления Путина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин не раз отличался странными заявлениями относительно нашей страны. В частности, звучал тезис о том, что Украину якобы создал Ленин. За полтора года полномасштабной войны таких заявлений насобиралось немало.

К примеру, 29 июля 2023 года диктатор заявил, что российские войска отошли от Киева, потому что их "попросили" это сделать. А войну в Украине якобы начал Запад.

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