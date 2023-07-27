Путин делает ставку на то, что будет награждать героями тех, кто в результате победит в той или иной истории.

Российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин заявил, что Путинской власти в РФ уже нет, есть лишь власть генералов, а транзит был запущен еще в прошлом году.

"Я считаю, что уже достаточно давно нету лично путинской персональной власти, а есть коллективная власть олигархов и генералов с Лубянки, каждый из которых в определённой мере влияет на решения, принимаемые пожилым Путиным. Это человек, который уже достаточно долго каждому, кто к нему заходит с папочками говорит: "Попробуйте. Давайте посмотрим, что получится в результате". Поэтому и получается вся вот эта история с лебедем, раком и щукой на глазах всего мира, потому, что заходят разные люди, которым он не в состоянии уже в силу своей немощности и слабости сказать слово "нет", - сказал он в эфире.

По его словам, Путин делает ставку на то, что будет награждать героями тех, кто в результате победит в той или иной истории.

"Я считаю, что начиная с сентября-октября прошлого года уже начался транзит власти. Когда именно перейдет в решающую фазу транзит власти я не могу, но в любом случае счет идет на какие-то там месяцы, но может быть еще год, это уже все. Либо будет очевидная фашизация и он окончательно превратится в условного Гитлера версии 2.0, либо произойдет конечно же транзит. Определенные силы видят угрозу фашизации, точно не хотят ее и хотят внутри предотвратить ее", - добавил Осечкин.

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