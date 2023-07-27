После так называемого "бунта" вагнеровцев в российской армии происходит тотальная зачистка

Мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина на самом деле не было, его срежиссировали российские спецслужбы. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин использовал этот "бунт" для чисток в армии – уничтожения реальной военной оппозиции в отношении него самого.

"Сейчас в российской армии происходит тотальная зачистка, которая напоминает 1937-39 годы. То есть изменение практически всего российского генералитета", – подчеркнул в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В то же время, по его словам, появление Евгения Пригожина на форуме "Россия – Африка" не является случайностью.

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"Это сигнал странам Африки, что РФ будет представлять свое присутствие используя ЧВК "Вагнер" и другие ЧВК, которые на территории РФ юридически запрещены", – добавил Снегирев.

Мятеж Пригожина: основные моменты "бунта" и его последствия для РФ

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" и заявил, что идет на Москву, останавливать министра обороны РФ Сергея Шойгу. Произошло это после этого, как армия РФ, по словам Пригожина, нанесла удара по попзициям "вагнеровцев".

Впрочем мятеж длился недолго. За 24 июля "вагнеровцы" установили контроль над Ростовом и дошли до Московской области, сбив по дороге несколько единиц российской авиации. За 200 км до Москвы Пригожин развернул колонну. После этого "бунта" ЧВК "Вагнер" отправилась в Беларусь. Там появилось уже несколько лагерей.

После этих событий в России начались чистки в силовых структурах. Сначала из публичного поля исчез генерал Сергей Суровикин, успевший засветиться в войне РФ против Украины. Сообщалось, что он находился в СИЗО, впоследствии появилась информация, что его отпустили после допроса, однако дома он не появлялся.

15 июля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лишил должности еще одного генерала – командира тульской 106-й дивизии ВДВ, генерал-майора Селиверстова. Он командовал дивизией, воевавшей на Бахмутском направлении.

Издание The Wall Street Journal писало, что после мятежа Пригожина Кремль провел чистки в армии, в результате которых были отстранены 15 офицеров. Еще 13 – задерживали для проведения допросов.

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