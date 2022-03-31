Россияне еще и требуют, чтобы Meta "извинилась" за "свое решение".

Совет блогеров при Совете Федерации РФ требует у компании Meta компенсацию в размере 1 млрд долларов в пользу пользователей Instagram, потерявших свои доходы из-за блокировки соцсети.

Об этом пишут росСМИ.

Блоггеры также считают, что компания Цукерберга должна публично попросить прощения у граждан России за блокировку соцсети. При этом блогеры не упоминают, что на самом деле Instagram в РФ заблокировал Роскомнадзор, или же не знают, что компания Цукерберга к этому не причастна.

В частности, основательница совета блогеров РФ Валерия Рытвина заявила, что компенсацию используют в поддержку физических и юридических лиц, которые понесли убытки в результате "противоправных действий Meta Platforms Inc". В чем именно заключается противоправность действий компании Meta не указывается.

А в случае невыплаты компенсации, блогеры грозятся обратиться в суд.

Meta пока не отреагировала на это "заявление".

Напомним, что Роскомнадзор заблокировал в РФ Facebook и Instagram, поскольку Meta временно сняла запрет на публикации с призывами к насилию в отношении российских солдат из-за вторжения РФ в Украину. Роскомнадзор начал блокировать Instagram с 14 марта, а Facebook-с 4 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: