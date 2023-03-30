Российская пропаганда старательно работает над дегуманизацией украинцев в глазах россиян, поскольку так проще убивать.

Российский пропагандист Сергей Мардан призвал стереть Украину с карты мира и уничтожить всех, кто считает себя патриотом Украины. Такое заявление одиозный пропагандист сделал в эфире Rutube-канала "Соловьёв LIVE", где у него есть своя программа.

В частности Мардану не понравилось, что российское Минобороны в своих фронтовых сводках использует формулировку "уничтожено 60 националистов" вместо того, чтобы называть украинцев "упырями".

"Вот эта стыдливость – она зачем, она для кого? Мы за год поняли, что это за армия и как она называется. (...) Это просто звери и есть. У них нет уже человеческого облика. Никого не жаль, вообще никого. Вот с кем воюет русская армия - с упырями, с восставшими живыми мертвецами. Вот с кем она воюет", – заявил пропагандист.

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При этом пропагандист походя заявил, что Украина как государство должна исчезнуть с карты мира и призвал к уничтожению всех, кто считает себя украинцами.

"Вот это образование, которое возникло на карте мира в 1991 году под названием государство Украина – это химера, которая должна быть с карты стерта просто. Люди, которые себя идентифицируют, как патриоты этой химеры – это выродки. Люди, которые воюют за нее – они преступники", – заявил Мардан.

Скандалы вокруг российской пропаганды

Официальная российская пропаганда отличается потрясающей кровожадностью, которая может шокировать стороннего наблюдателя, не знакомого с этой стороной "русского мира". К примеру, недавнее заявление пропагандистки Скабеевой о том, что Украина слишком долго не сидела без света, можно назвать "цветочками".

Есть куда более чудовищные примеры, которые дадут фору большинству пропагандистов гитлеровской Германии. Например, в октябре пропагандист Антон Красовский в прямом эфире телевидения призывал топить в реках и сжигать в собственных домах украинских детей.

Но к публичным заявлениям медийных персон российская пропаганда не сводится. Отдельным жанром является создание постановочных театрализованных видеосюжетов, прославляющих русский мир, либо дискредитирующих Украину. На днях вокруг одного такого видео разразился громкий скандал, когда даже сами рашисты признали, что ролик снят слишком аляповато и потому оказался "холостым выстрелом".

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