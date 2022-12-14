Также он заявляет, что памятники Шевченко нужно выкинуть на свалку.

Один из самых одиозных пропагандистов России и экс-ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан призвал искоренять и уничтожать украинский язык на захваченных оккупантами территориях Украины.

Своими безумными размышлениями он поделился в Телеграмм-канале. "Жрецов культа "украинства" нужно уничтожать как бешеных животных. Без всякого снисхождения. Это - из очевидного", — написал он.

Он убежден, что все украинское должно искореняться на захваченных Россией территориях, должна произойти "Полная и тотальная деукраинизация":

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"Начиная с уничтожения вывесок на "мове" и заканчивая отменой "мовы" в средней школе. Любая попытка говорить на украинском должно расцениваться как демонстрация нелояльностью (а чем же еще?) и иметь следствием для носителя выдачей ему волчьего билета и запретом на любую профессию, кроме кассира в супермаркете".

Далее пропагандист делает вывод, который, кажется, актуален только для недалеких граждан России: "Захочет жрать - будет говорить как коренной ярославец".

Сергей Мардан - какими заявлениями отличился пропагандист

Ранее ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан в своем Telegram-канале радовался обстрелам мирных жителей Киева и говорил, что хочет еще больше жертв. Речь идет об обстреле в конце апреля, когда российская ракета попала в жилой дом в столичном Шевченковском районе и убила женщину.

Мардан стал известен после разговора в прямом эфире, в котором предложил, что всех учителей, отказавшихся преподавать в школах после оккупации, следует закрыть в маленьком аккуратном концлагере, устроенном в Запорожской области под горящим солнцем.

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