Жительницы Южно-Сахалинска во время новогоднего обращения к мужьям не придумали ничего лучшего, как пожелать оккупантам убивать украинцев и "спасать Россию".
Видео, как группа россиянок в праздничных нарядах призывает к геноциду другой нации, попало в сеть. "От всей души поздравляем с Новым годом! Мы победим врага – победа будет за нами!" - заявила одна из женщин.
Другая добавила: "Бей х*лов – спасай Россию!" Третья заявила, что очень ждет мужа "с победой": "Победа обязательно будет за нами". "Здоровья вам, ребята, возвращайтесь живыми", - сказала четвертая.
Поздравление записывали с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Профили россиянок были найдены OSINT-исследователями. Судя по активности соцсетей, женщины ведут ничем не примечательную жизнь – они делятся рецептами, поздравляют друг друга с Рождеством. Однако в то же время россиянки рассылают открытки с оккупантами, георгиевскими ленточками и в целом поддерживают агрессию Путина против Украины.
"Пожалуй, все уже видели видео рашистских самок из временно оккупированного японского города Южно-Сахалинска, которые нежно поздравили своих военных с новым годом словами "Бей хо*лов – спасай Россию!" Мы идентифицировали некоторые из них", - говорится в сообщении OSINT Бджоли.
- Анна Охрименко-Манойленко
- Валентина Федоренко (Никулина)
- Оксана Богомолова
- Светлана Галащук
Поддержка россиянами войны против Украины
По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.
Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.
Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.
За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.