Личности граждан РФ вычислили по открытым данным.

Жительницы Южно-Сахалинска во время новогоднего обращения к мужьям не придумали ничего лучшего, как пожелать оккупантам убивать украинцев и "спасать Россию".

Видео, как группа россиянок в праздничных нарядах призывает к геноциду другой нации, попало в сеть. "От всей души поздравляем с Новым годом! Мы победим врага – победа будет за нами!" - заявила одна из женщин.

Другая добавила: "Бей х*лов – спасай Россию!" Третья заявила, что очень ждет мужа "с победой": "Победа обязательно будет за нами". "Здоровья вам, ребята, возвращайтесь живыми", - сказала четвертая.

Видео дня

Поздравление записывали с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Профили россиянок были найдены OSINT-исследователями. Судя по активности соцсетей, женщины ведут ничем не примечательную жизнь – они делятся рецептами, поздравляют друг друга с Рождеством. Однако в то же время россиянки рассылают открытки с оккупантами, георгиевскими ленточками и в целом поддерживают агрессию Путина против Украины.

"Пожалуй, все уже видели видео рашистских самок из временно оккупированного японского города Южно-Сахалинска, которые нежно поздравили своих военных с новым годом словами "Бей хо*лов – спасай Россию!" Мы идентифицировали некоторые из них", - говорится в сообщении OSINT Бджоли.

Анна Охрименко-Манойленко

Валентина Федоренко (Никулина)

Оксана Богомолова

Светлана Галащук

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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