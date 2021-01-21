К дому пенсионерки неоднократно приходили полицейские и сотрудники опеки, но она не открывала им дверь.

Пожилая жительница Перми несколько лет удерживала внучку в своем доме. Женщина не отдавала ребенка матери и не отпускала ее в школу. Вернуться к маме 11-летняя девочка смогла только после решения суда и вмешательства приставов.

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«11-летняя девочка несколько лет не посещала школу, редко появлялась на улице, ни с кем не контактировала. Единственным кругом ее общения была престарелая родственница, которая полностью изолировалась от внешнего мира. Окружающие утверждали, что она ведет замкнутый образ жизни и покидает дом только в крайних случаях», – говорится в сообщении.

К дому пенсионерки неоднократно приходили полицейские и сотрудники опеки, но она не открывала им дверь, делая вид, что дома никого нет.

После того, как из-за долгов в доме отключили газ, который пенсионерка использовала для отопления, мать девочки обратилась в суд. И только после его решения девочку удалось забрать и передать матери.

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Автор: УНИАН