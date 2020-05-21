Россиянин решил избавиться от сына и разместил объявление на Avito в разделе "животные"

Автор предлагал забрать его сына людям, которые сделают ребёнка счастливым.

В Петербурге следователи начали проверку из-за объявления на Avito, автор которого хотел отдать своего ребёнка в «добрые руки».

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

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Мужчина разместил объявление с заголовком «Домашний питомец» в рубрике «Другие животные».

«Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать, не уважает старших. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или Playstation или смотреть YouTube», - говорилось в объявлении.

Автор предлагал забрать его сына людям, которые сделают ребёнка счастливым. Сейчас оно удалено, скриншот опубликовала детский омбудсмен Анна Митянина во «Вконтакте».

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 16-летнюю школьницу регулярно насиловал отец и избивала мать.