Отец насиловал, а мать избивала: в Петербурге спасли 16-летнюю школьницу

Медики узнали об изнасилованиях и побоях со стороны родителей и вызвали полицию.

В Санкт-Петербурге 16-летнюю школьницу регулярно насиловал отец и избивала мать.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Девочку привезли в больницу в среду, 13 мая, после обморока. По словам медиков, девочка едва выжила - она поступила в больницу с коллапсом, угрожающим жизни. Также они установили, что у подростка упало давление и возникли проблемы с кровообращением.

После этого медики узнали об изнасилованиях и побоях со стороны родителей и вызвали полицию.

На данный момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в Ленинградской области России правоохранители по подозрению в сексуальном насилии над 13-летней дочерью задержали мужчину, который утверждает, что он является полковником Главного разведывательного управления (ГРУ).