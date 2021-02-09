В городе Касимове Рязанской области арестовали местного жителя по подозрению в жестоких пытках сына с целью подтверждения подозрений в неверности экс-супруги.
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По версии следствия, 19 января 13-летний подросток пришел в гости к отцу, который был в разводе с его матерью. 42-летний мужчина выпил и несколько часов пытал сына, желая получить информацию об измене своей бывшей супруги.
Против россиянина возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетнего с применение пытки).
Подозреваемого заключили под стражу.
«По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.
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