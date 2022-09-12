Су-34 якобы "приземлился" на поле, а пилоты успели катапультироваться.

Рашистские блогеры намекнули в соцсетях, что российский истребитель Су-34 над Крымом упал не случайно.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

На пропагандистском ресурсе Fighterbomber автор публикации вспомнил странное падение самолета над оккупированным полуостровом в воскресенье, 11 сентября.

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Самолет оккупантов упал на границе и Разнодельненского и Красноперекопского района около шести утра 11 сентября. Су-34 якобы "приземлился" на поле, а пилоты успели катапультироваться.

Впрочем, впоследствии российские ресурсы распространили видео крупного пожара, который произошел на месте аварии. О судьбе военных РФ ничего более не сообщали.

Также не уточняли обстоятельства, при которых истребитель упал.

На Fighterbomber намекнули, что, похоже, Су-34 был сбит войсками ПВО самих же оккупантов.

"Я в очередной раз скажу, что наша ПВО нашей авиации не друзья. Бойтесь ее сильнее ПВО украинцев. Поставили вас на захват над своей территорией – бросай все дела и маневрируй на форсажах, отстреливай все, что имеешь, как последний раз в жизни. Ну их нах*р, долбоеб*в", – делится автор публикации.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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