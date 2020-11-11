По итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала себя хорошо. Со слов разработчиков, ее эффективность составила 92%.
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На сайте вакцины утверждается, что оценка была сделана на основе анализа 20 подтвержденных случаев COVID-19, распределенных между получавшими плацебо и вакцину добровольцами.
В клинических испытаниях третьей фазы, как утверждается, принимали участие 40 тысяч добровольцев. 20 тысяч получили первую дозу вакцины, еще более 16 тысяч – и первую, и вторую дозы.
Подчеркивается, что в ходе испытаний неожиданные нежелательные эффекты не фиксировались. Мониторинг продолжается.
Российская вакцина от коронавируса: что о ней известно
- В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.
- Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.
- В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.
Что это за вакцина Pfizer
- Продукт американской компании Pfizer и немецкой BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата. В испытаниях ІІІ фазы приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.
- Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участники заболели COVID-19. Испытание будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но на данный момент 90% инфекций были предупреждены.
- Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны за неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.
- Еврокомиссия уже договорилась подписать с разработчиками соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.
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