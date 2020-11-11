В клинических испытаниях третьей фазы, как утверждается, принимали участие 40 тысяч добровольцев.

По итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала себя хорошо. Со слов разработчиков, ее эффективность составила 92%.

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На сайте вакцины утверждается, что оценка была сделана на основе анализа 20 подтвержденных случаев COVID-19, распределенных между получавшими плацебо и вакцину добровольцами.

В клинических испытаниях третьей фазы, как утверждается, принимали участие 40 тысяч добровольцев. 20 тысяч получили первую дозу вакцины, еще более 16 тысяч – и первую, и вторую дозы.

Подчеркивается, что в ходе испытаний неожиданные нежелательные эффекты не фиксировались. Мониторинг продолжается.

Российская вакцина от коронавируса: что о ней известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Что это за вакцина Pfizer

Продукт американской компании Pfizer и немецкой BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата. В испытаниях ІІІ фазы приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участники заболели COVID-19. Испытание будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но на данный момент 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны за неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.

Еврокомиссия уже договорилась подписать с разработчиками соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: Дмитрий Захаров