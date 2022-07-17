Российские пропагандисты уже не впервые заявляют о якобы уничтожении реактивных систем HIMARS.

Минобороны РФ во время своего ежедневного брифинга отчиталось о якобы уничтожении оккупантами несуществующей заряжающей машины к американской системе РСЗО HIMARS в Украине.

По словам представителя российского МО машина и транспортная установка уничтожены в Красноармейске Донецкой области.

"В Красноармейске "ДНР" высокоточным оружие наземного базирования уничтожена пусковая установка и транспортная заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США", - заявили в Минобороны РФ.

РСЗО Himars не предусмотрена заряжающая машина, так как блок снарядов загружается самой установкой.

Российские пропагандисты уже не впервые заявляют о якобы уничтожении реактивных систем HIMARS. В настоящее время подтвержденных данных о потерях американских РСЗО нет.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: