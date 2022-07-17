Украина уже получила от США восемь систем HIMARS.

Американские ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности HIMARS, которые поступили на вооружение ВСУ, имеют косвенное, но значительное влияние на операции на линии фронта с Россией.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Высокопоставленный военный чиновник отметил, что система M142 HIMARS позволяет запускать сразу несколько высокоточных ракет. США уже предоставили Украине восемь систем, а на прошлой неделе страна пообещала отправить еще четыре, и таким образом у ВСУ будет всего 12 систем.

​​"Украинцы поражают такие цели, как склады боеприпасов, снабжения, других материально-технических средств, центры командования и управления. И все эти вещи напрямую влияют на способность проводить операции на передовой. Поэтому хотя ВСУ и не стреляют из HIMARS на передовой, те очень влияют на ход войны", - рассказал чиновник.

Он отметил, что хотя россияне достигли определенных успехов в войне с Украиной, сделать это было нелегко, а сейчас наступление оккупантов замедлилось.

"Мы оцениваем, что российские силы имеют ограниченные достижения на северном Донбассе, сдержанные украинской обороной", – сказал чиновник. - "Российские войска продолжают применять неизбирательный артиллерийский обстрел вместе с воздушными и ракетными ударами".

Под Харьковом, оценивают в ведомстве, украинцы продолжают отражать попытки России завоевать позиции. То же касается ситуации и на окраинах Славянска. Россияне публично заявляли, что они также хотели зайти в Славянск, но до сих пор не смогли этого сделать.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило, что не отслеживает вооружение, которое поставляется Украине. Однако в ведомстве уверены, что вся военная помощь используется только для защиты от российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: