В то ж время в ISW подчеркивают, что это могло быть свидетельством оперативной паузы, взятой оккупантами.

Уничтожение Украиной российских складов боеприпасов с помощью HIMARS, вероятно, привело к снижению активности российской артиллерии.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления, вероятно, ухудшают позиции российской артиллерии.

В частности, такие атаки ухудшили способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.

Эксперты отмечают, что примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на Донбассе значительно уменьшилось, о чем свидетельствуют по данным NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

В то ж время в ISW подчеркивают, что это могло быть свидетельством оперативной паузы, взятой оккупантами.

"Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой степени снижение интенсивности было вызвано оперативной паузой или результатом украинских атак", - считают американские специалисты.

Как писал УНИАН, ранее ГУР сообщило, что в случае передачи Украине ракет дальностью до 300 км до HIMARS ВСУ будут уничтожать базы оккупантов в Крыму.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий назвал оккупированный Россией полуостров "хабом перемещения" всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины. Среди целей ВСУ, по его словам, скопления военной техники, боеприпасов и войск РФ и Черноморский флот.

Сейчас ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

В России сообщение о возможном уничтожении баз оккупантов в Крыму встретили с истерикой.

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