Российские оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получили решительный отпор, понесли потери и отошли.

На Славянском и Бахмутском направлениях военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурм русских захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Отдельно, на Славянском направлении оккупанты совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах дубравного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки.

Также на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закитного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

"Российские захватчики вели штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, но успеха не имели. Они пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получили решительный отпор, понесли потери и отошли. Еще оккупанты вели воздушную разведку беспилотником оперативно-тактического уровня неподалеку Звановки, Федоровки и Серебрянки", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Новолуганське, Берестовое, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС.

"Украинские воины грамотно отбили очередную попытку разведки боем вблизи Берестово и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку Соледара, Покровского и Светлодарска", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии соприкосновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и малых Щербаков.

Кроме того, на Южнобугском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригорьевка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и других. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе.

Отдельно сказано, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.

На Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически осуществляет воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Также на Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и других. Вел воздушную разведку БпЛА "Орлан-10".

В то же время, для выявления изменений в положении украинских войск и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

"В связи со значительными потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", - говорится в сводке.

Как сообщил ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские оккупанты постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки. Россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники.

Напомним, накануне в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска возобновили наступление на Углегорскую ТЭС.

В частности, на Донецком направлении враг обстрелял районы нескольких населенных пунктов, а на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка и осуществлял артиллерийские обстрелы.

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