В свете последних событий главной вундервафлей РФ в битве с мировым хахлом нынче принято называть вооружение русской православной церкви дорогими иконами Страдивари, снятыми с эрмитажного хранения, и в какой-то мере это, конечно, так, но не совсем. Есть у Путина кое-что и помощнее.

Никто не спорит с эффективностью русских патриотических икон на поле боя и в героическом тылу, особенно в последнее время, когда по всей России из них не мироточит только ленивая, и мало кто из витязей этим удоем уже хорошенько не обмазался, особенно "вагнера": потом они этими умасленными удами на Красной площади будут совершать мучительное таинство анального деепричастия русского генерала Соболева "и таких, как он". Однако таких, как он, Шойгу и Герасимов, не говоря уже про "счастливого дедушку-муд*ка", в Москве столько, что никаких икон не хватит, несмотря на то, что иконные заводы в России сейчас работают в три смены...

Русская правда вышла на свой истинный уровень

Поэтому сегодня Русь окончательно расчехлила свое главное непобедимое оружие - правду! Как говорится, в чем сила, брат, и все такое. Конечно, генерал Конашенков (лакомая попка для любого "вагнера") давно пользуется этой вундервафлей, иначе чем бы еще он четырежды полностью уничтожил украинскую авиацию, ПВО и шесть команд эстонских биатлонисток ЛГБТ, но все это время ему недоставало масштаба. И только после того, как дела на фронте пошли по-настоящему хорошо, русская правда вышла на свой истинный уровень.

Народный наказ бить по центрам принятия решений привел к тому, что в последние недели минимум раз в три дня некое "высокоточное оружие" совершает попадание на территории Украины как минимум в один бункер НАТО, в котором сидит не менее десятка генералов НАТО, а недавно точное попадание в здание Адмиралтейства в Николаеве уничтожило всех адмиралов НАТО.

Вместе с адмиралами НАТО был, разумеется, уничтожен главнокомандующий Залужный, который перед этим по требованию Вашингтона сверг Зеленского, и за это Зеленский посадил его в тюрьму, а Залужный за это Зеленского подвзорвал, а Зеленский его в ответ застрелил. Все дальнейшие появления Залужного на публике были, несомненно, сняты заранее, кстати, вместе с Залужным в бункере погиб Сырский и зачем-то Подоляк, а сам Зеленский не был уничтожен ударом возмездия только потому, что постоянно убегает из Украины за границу навсегда, и так раз за разом, но недолго ему осталось бегать, тем более что по некоторым сведениям он уже сторчался.

Зафиксировано семикратное превышение уровня вермута

В Тернополе произошел ядерный взрыв урановых снарядов, а ведь русские предупреждали. В Тернополе Хиросима, в Хмельницком Нагасаки, во Львове рухнули цены на жилье, радиоактивное облако накрыло Польшу, зафиксировано семикратное превышение уровня вермута, Лондон пал, Макрон червь.

Новость о сбитии "Пэтриотом" шести несбиваемых "Кинжалов" вызвала такой мощный удар русской правды, что волосы зашевелились на голове у протрезвевшего Байдена: министерство так называемой обороны РФ быстро объяснило, что это на самом деле "Кинжал" сбил шесть "Пэтриотов", а сам "Кинжал" все еще несбиваем, потому что основан на принципах физики, которые не работают в этой реальности; также уничтожены еще три бункера НАТО, личная биолаборатория Зеленского, опять Залужный, все "Storm Shadow", вся иностранная техника, Бахмут, мир.

Это весь мир в клетку посадили, один Путин на свободе

В свете столь всеобъемлющего торжества русской правды совершенно естественно выглядит тот факт, что российские СМИ уже дважды поздравили Россию с победой на последнем "Евровидении". Пока еще с совершенно излишними оговорками типа "Второй год подряд реальным победителем конкурса становится Россия.., потому, что, несмотря на колоссальное давление извне, остаётся верной традициям предков и второй год подряд не участвует в этом европейском музыкальном шабаше". Но курс взят правильный: скоро дорогой Владимир Владимирович Путин успешно слетает на Солнце, лично победит в чемпионате мира по футболу и еще до этого лета примет капитуляцию США. А когда его, наконец, посадят в клетку, генерал Конашенков, странно переминаясь с ягодицы на ягодицу, объяснит, что это весь мир в клетку посадили, один Путин на свободе.

Фактически, победа России в СВО уже достигнута, пора объявлять.

Василий Рыбников