Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем пытался вылететь в Москву с кучей пассажиров на борту.

Россия едва не устроила новую трагедию с самолетом: борт S7 Airlines (Boeing 737-800) остановили в последний момент, во время разгона на взлетной полосе.

Он пытался вылететь из Улан-Удэ в московский аэропорт Домодедово с неисправным двигателем. На борту Boeing 737-800 было 160 пассажиров, среди них 4 - дети, сообщает Shot.

"Самолет выехал на ВПП, начал разбег, но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку", - говорится в сообщении.

За данными росСМИ, накануне вылета борт проходил техобслуживание, но тогда никаких неполадок с двигателем не обнаружили.

На данный момент все 160 пассажиров ожидают в терминале на запасной борт, который им предоставить Россия.

В России упал самолет - Москва говорит, там было 74 человека

24 января на территории Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Достоверные обстоятельства его крушения Россия скрывает. РосСМИ утверждали, что на его борту могло находиться 74 человека. Минобороны РФ заявляло, что на нем должны были перевозить военнопленных Украины для обмена, но никаких доказательств того, что украинцы были на борту самолета, Москва не показывает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет на международном уровне настаивать на проведении независимого расследования. По его словам, Россия "играет жизнями украинских пленных". В Главном управлении разведки Украины сообщали, что 24 января между РФ и Украиной действительно должен был пройти обмен. Пока что у ГУР нет достоверной информации о том, что на Ил-76 действительно находились военные Украины.

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