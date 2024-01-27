Глава разведки отметил, что ГУР необходимо немного больше времени для того, чтобы собрать и проанализировать информацию об этой катастрофе.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления РФ о том, что в самолете Ил-76, который пал под Белгородом, могли находиться 65 укрраинских пленных. По его словам, эта версия вызывает много вопросов.

Об этом шеф украинской разведки заявил это во время встречи с родными пленных защитников, сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Главной темой встречи была ситуация с падением российского военного самолета Ил-76М в Белгородской области 24 января. Буданов подчеркнул, что сейчас отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог действительно находиться на борту упомянутого самолета.

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"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов", - отметил Буданов.

Зато первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко добавил, что россияне пытаются скрыть настоящие причины аварии от мировой общественности. В частности, оккупанты отмоиляются допускать международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Для сбора всей информации требуется больше времени.

Падение Ил-76 в России - что известно

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76.Россия утверждает, что на борту было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. Украинская сторона не подтвердила, что в самолете были военнопленные. Минобороны Украины также пока не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 26 января, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что сорванный 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Он также отметил, что Россия не передавала Красному Кресту информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

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