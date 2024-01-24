Представитель разведки отметил, что обмен был запланирован, но никаких процессов пока не происходит.

В среду, 24 января, действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Информацию об этом в комментарии Радио Свобода подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что запланированный обмен пока не происходит.

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", - сказал он.

Юсов добавил, что Украина проверяет информацию россиян о том, что на борту Ил-76, который упал в Белгородской области, могли находиться военнопленные.

Падение Ил-76: были ли на борту украинские воины

В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.

Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении.

Минобороны РФ заявило о том, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. В ВСУ сейчас эту информацию проверяют.

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