Свое ранение экс-глава Роскосмоса получил во временно оккупированном Донецке.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Украине космической ракетой. Он также обсуждал такую возможность с представителями отрасли.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что "гениальной" идеей Рогозин поделился с Путиным вскоре после ранения в оккупированном Донецке, когда в результате удара он получил "травму" ягодиц.

Примечательно, что "план" довели до Путина еще 16 января 2023 года. Как на эту идею отреагировал сам диктатор, неизвестно.

Издание утверждает, что получило записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым. Согласно этим записям, они говорили о технических деталях осуществления удара по крупным городам Украины с использованием ракеты-носителя для полетов в космос. Рогозин и Баранов пришли к заключению, что самым оптимальным вариантом был бы запуск ракеты со взрывчаткой с космодрома в Плесецке (Архангельская область РФ, – УНИАН).

По мнению Баранова, главная проблема могла бы заключаться в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться. В тоже время Рогозин пообещал обсудить вопрос с конструктором Юрием Соломоновым и, как пишет Bild, через несколько дней он нашел решение.

Обсудили Рогозин и Баранов также тот факт, что некоторые части ракеты могут упасть на территорию самой РФ. Они отмечали, что погрешность во время такой атаки может составлять от 50 до 100 км. Говоря о сроках подготовки, Рогозин спросил: "Сколько примерно времени уйдет на подготовку всей этой х*рни?". На что Баранов ответил: "Стандартная корректировка – шесть-девять месяцев, но сейчас мы научились пересчитывать программы полетов за один-два месяца. Если нужна какая-то корректировка, то она может занять полгода, но это как бы верхний предел".

Также журналисты добавили, что Рогозин назвал Путина "нашим великим и ужасным" и пообещал передать ему свой план через Антона Вайно.

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