В честь этого в РФ показывают монолог Тараса Бульба в исполнении Рогозина.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в субботу, 23 сентября, стал "сенатором" от России на временно оккупированных территориях Запорожской области после "боевого" ранения от Вооруженных сил Украины в зад.

В честь его назначения на росТВ показывают монолог Тараса Бульбы в исполнении Рогозина, в котором последний рассуждает о том, что такое "товарищество". В комментарии пропагандистским СМИ Рогозин заявил, что записал соответствующее обращение 19 марта 2022 года.

"Как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю", - указал он.

Назначение Рогозина было прогнозируемым в РФ

Отметим, что о вероятном назначении Рогозина росСМИ сообщали еще в начале недели. 18 сентября издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, заявляло, что Кремль ищет для Рогозина "место в политике".

Кандидатуру Рогозина в члены Совета Федерации продвигали от "главы" Запорожского региона Евгения Балицкого.

Сегодня "губернатором" Херсонской области выбрали Сальдо

Напомним, сегодня на временно оккупированных территориях Херсонской области новым "губернатором" выбрали Владимира Сальдо, который ранее уже был на соответствующей должности. Его избрали сроком в пять лет. В рамках своей благодарственной речи Сальдо пообещал, что при его каденции в регионе произойдут "дерзкие изменения".

Важно отметить, сегодняшние назначения Рогозина и Сальдо - нелегитимные действия, которые осуществляет РФ в рамках своих сентябрьских "псеводовыборов" в Украине. Они ничего не значат в юридическом поле Украины.

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